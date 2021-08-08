Маркетолог сети магазинов «ВкусВилл» уволился после скандала с рекламой в поддержку ЛГБТ-сети

Речь идет об управляющем подразделением контента сети Романе Полякове, сообщила Юма, одна из участниц рекламного проекта. По ее словам, точно не известно, доработал ли Поляков положенный после заявления на увольнение срок или еще дорабатывает, но решение он принял однозначно. Кроме того, отметила Юма, по собственному желанию покинули свои посты еще несколько человек из команды.

Реклама под девизом «Рецепты семейного счастья» вышла в последний день так называемого месяца гордости, направленного на поддержку ЛГБТ-сообщества. В публикации была представлена лесбийская семья, контент был отмечен возрастным ограничением 18+. Сразу же в интернете разгорелся скандал: одни пользователи социальных сетей обвиняли магазин в пропаганде гомосексуализма, другие же восхищались смелостью бренда. Вскоре после этого «ВкусВилл» удалил рекламу и извинился перед гражданами за, как они выразились, ошибку в работе отдельных сотрудников. Это действие компании также вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Сама семья после конфликта была вынуждена уехать их России. Сейчас они находятся в Испании, где намерены просить убежище.