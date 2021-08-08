Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго

Это произошло на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио. Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Играх в Токио команда ОКР заняла лишь пятое место в общем медальном зачете, показав один из худших результатов за всю историю Олимпиад. Российские олимпийцы завоевали на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.