Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго

Это произошло на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио. Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Играх в Токио команда ОКР заняла лишь пятое место в общем медальном зачете, показав один из худших результатов за всю историю Олимпиад. Российские олимпийцы завоевали на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
2021-08-08T16:02:20+03:00
2021-08-08T16:02:38+03:00
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16:02, 08 августа 2021
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