Признанному иноагентом главреду «Псковская губерния» Камалягину пятый раз отказали в регистрации электронного СМИ

По сведениям проекта «ОВД Инфо», РКН мотивировал это требованиями закона о СМИ, согласно которым, юрлица с иностранным участием не имеют права учреждать СМИ. Камалягин считает, что Роскомнадзор приравнял статус иноагента к иностранному гражданству. Журналист намерен обжаловать отказ в суде и обратиться в полицию с просьбой провести проверку по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. В феврале прошлого года редакция «Псковской губернии» приостановила выпуска бумажного издания и свидетельства печатного СМИ. Камалягин подал заявление о регистрации электронного СМИ. Минюст в течение трех месяцев не принимал документы, ссылаясь на коронавирус. Затем ему несколько раз отказывали под предлогом отсутствия ряда документов.