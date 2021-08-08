Признанному иноагентом главреду «Псковская губерния» Камалягину пятый раз отказали в регистрации электронного СМИ

По сведениям проекта «ОВД Инфо», РКН мотивировал это требованиями закона о СМИ, согласно которым, юрлица с иностранным участием не имеют права учреждать СМИ. Камалягин считает, что Роскомнадзор приравнял статус иноагента к иностранному гражданству. Журналист намерен обжаловать отказ в суде и обратиться в полицию с просьбой провести проверку по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. В феврале прошлого года редакция «Псковской губернии» приостановила выпуска бумажного издания и свидетельства печатного СМИ. Камалягин подал заявление о регистрации электронного СМИ. Минюст в течение трех месяцев не принимал документы, ссылаясь на коронавирус. Затем ему несколько раз отказывали под предлогом отсутствия ряда документов.
2021-08-08T15:33:33+03:00
2021-08-08T15:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 08 августа 2021
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