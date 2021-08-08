Власти Карелии направили в Краснодарский край главврача Петрозаводской городской детской больницы

Он лично проконтролирует ход лечения почти 90 детей из республики, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер. Как сообщил глава Карелии, Артур Парфенчиков, в республике открыта горячая линия. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в вагоне-ресторане поезда правоохранители нашли продукты с истекшим сроком годности. В руководстве республики отмечают, что состояние детей на сегодняшний день удовлетворительное.
2021-08-08T15:31:41+03:00
2021-08-08T15:31:41+03:00
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15:31, 08 августа 2021
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