Группировка пожарных в Мордовском природном заповеднике увеличена до 800 человек

Здесь же, как сообщили ТАСС в МЧС в тушении заняты свыше 200 единиц техники, включая авиацию. Кроме того, на тушение прибыл пожарный поезд. Для координации этих сил создан оперативный штаб, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Пожар в заповеднике возник 3 августа из-за грозового разряда. В районе введен режим ЧС. Площадь активного горения на сегодняшний день составляет 13 га. Режим ЧС объявлен также в Сарове, т.к. пожар распространился и на территорию Новгородской области.
2021-08-08T15:31:02+03:00
2021-08-08T15:31:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884082-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...