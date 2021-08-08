Группировка пожарных в Мордовском природном заповеднике увеличена до 800 человек

Здесь же, как сообщили ТАСС в МЧС в тушении заняты свыше 200 единиц техники, включая авиацию. Кроме того, на тушение прибыл пожарный поезд. Для координации этих сил создан оперативный штаб, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Пожар в заповеднике возник 3 августа из-за грозового разряда. В районе введен режим ЧС. Площадь активного горения на сегодняшний день составляет 13 га. Режим ЧС объявлен также в Сарове, т.к. пожар распространился и на территорию Новгородской области.