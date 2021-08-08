Призер олимпийских игр Батыршина считает достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Призер олимпийских игр, семикратная чемпионка мира, телеведущая Яна Батыршина считает достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наша сборная улучшила свои результаты аж с Олимпиады в Пекине – только там у нас было большее количество наград. То есть, несмотря на сложнейшую ситуацию, что мы без гимна, без флага и с обескровленной легкой и тяжелой атлетикой – мы продолжаем выигрывать и зарабатывать награды. Если разбирать каждый вид спорта, вообще грандиозные успехи есть у нас», — отметила Я.Батыршина.

При этом она обратила внимание на «вопиющую несправедливость, которая случилась в художественной гимнастике». «Такого скандала и хамства не было вообще никогда за всю историю проведения Олимпийских игр. Тем не менее, наша сборная выступила очень достойно», — заключила Я.Батыршина.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сказала «Эху Москвы», что, по ее мнению, российская команда «выступила успешно».

Сборная Российского Олимпийского комитета заняла пятое место в медальном зачете.