Обвиняемый в убийстве чеченского командира, по данным родственников, работал в диверсионном подразделении ВС РФ

Обвиняемый в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, по данным родственников, работал в диверсионном подразделении российских вооруженных сил.

Муж сестры Вадима Красикова, предприниматель Александр в ходе судебного заседания опознал своего родственника на фотографиях, сделанных более 10 лет назад. Вместе с тем однозначно ответить, тот ли человек присутствует в зале суда в качестве обвиняемого, он не смог. По словам родственника, Красиков в целом не изменился, но стал выглядеть «тяжелее».

По данным интернет-издания Newlines, во время перерыва в заседании Александр спросил у судьи, могут ли ему гарантировать личную безопасность. Олаф Арнольди сообщил, что это возможно только если свидетель останется на территории Германии. По итогу слушания родственник обвиняемого якобы сообщил журналистам издания, что на самом деле опознал Красикова и был готов рассказать подробности его связи с российскими спецслужбами, однако без гарантий безопасности делать этого не стал.

Командира Зелимхана Хангошвили убили в Берлине два года назад. Германия уверена, что к этому причастны российские спецслужбы, однако Москва обвинения отрицает.

Зимой прошлого года издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, которые российские власти считают иноагентами, писали, что Вадим Красиков неоднократно бывал на тренировочных базах ФСБ и общался с сотрудниками подразделения «Вымпел».