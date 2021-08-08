В Токио проходит церемония закрытия олимпийских Игр. Из-за коронавирусных ограничений зрителей на трибунах национального стадиона нет. Знаменосцем команды ОКР на параде атлетов выступил двукратный олимпийский чемпион, борец Абдулрашид Садулаев. В общем медальном зачете россияне оказались на пятом месте. Они завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.

На Олимпийских играх был зафиксирован очень низкий процент положительных тестов на COVID, отметил Бах.