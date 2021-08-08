Главреду «Псковской губернии» Камалягину в пятый раз отказали в регистрации электронного СМИ из-за статуса иноагента

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин* сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ему в пятый раз отказали в регистрации электронного СМИ из-за статуса иностранного агента.

Он напомнил, что выпуск печатной версии издания был приостановлен в начале прошлого года. «Нам надо было переоформить регистрацию СМИ на электронное. С марта я начала подавать на перерегистрацию «Псковской губернии» уже как сайта-СМИ. Сначала Роскомнадзор несколько раз отказывался рассматривать заявление под разными предлогами. А последний раз они мне отказали в соответствии со статьей 19.1 ФЗ о СМИ, который запрещает выдавать свидетельство о СМИ иностранным гражданам, иностранным организациям или иностранным государством. Получается, что Роскомнадзор мой статус иностранного агента приравнял к одной из этих категорий», — отметил Д.Камалягин.

Он добавил, что намерен обжаловать отказ в суде.

*— Власти РФ считают иностранным агентом