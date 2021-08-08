Роскосмос начал подготовку к очередному запуску интернет-спутников компании OneWeb. Как сообщили «Интерфаксу» в госкорпорации, они уже прибыли на космодром «Байконур». Всего предстоит запустить 35 космических аппаратов.

Спутники OneWеb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом наземных потребителей. На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, а всего планируется запустить около 2 тысяч.