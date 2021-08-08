Площадь пожара в Мордовском природном заповеднике увеличилась до 3 тыс. гектаров. Как сообщают диспетчерские службы республики, тушению препятствуют труднодоступная местность и неблагоприятные погодные условия. С огнем борются более 700 человек и свыше 180 единиц техники, включая пожарную авиацию. В Темниковском районе Мордовии и городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.