Площадь пожара в Мордовском природном заповеднике увеличилась до 3 тыс. гектаров. Как сообщают диспетчерские службы республики, тушению препятствуют труднодоступная местность и неблагоприятные погодные условия. С огнем борются более 700 человек и свыше 180 единиц техники, включая пожарную авиацию. В Темниковском районе Мордовии и городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.
2021-08-08T14:32:00+03:00
2021-08-08T14:32:00+03:00
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14:32, 08 августа 2021
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