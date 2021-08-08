В больницы Краснодарского края госпитализировали 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер. У заболевших диагностировали норовирус второго типа — это возбудитель острой кишечной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. Дети из Карелии ехали к морю — на курорты Туапсинского района. Всего в составе двух организованных групп были 246 детей и 24 сопровождающих.