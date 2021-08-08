В Токио на национальном стадионе проходит церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США. Команда ОКР на пятом месте. Церемония закрытия Игр проходит без зрителей. Знаменосцем россиян выступает двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.
2021-08-08T14:30:43+03:00
2021-08-08T14:30:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884062-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...