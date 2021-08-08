В Токио на национальном стадионе проходит церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США. Команда ОКР на пятом месте. Церемония закрытия Игр проходит без зрителей. Знаменосцем россиян выступает двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.