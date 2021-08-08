Лионель Месси, покидающий «Барселону», назвал «Пари Сен-Жермен» возможным вариантом для продолжения карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси, покидающий «Барселону» назвал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» возможным вариантом для продолжения карьеры. По его словам, никаких контрактов он еще не подписывал и признал, что с ним связывались многие клубы. Срок контракта «Барселоны» с Месси истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за строгих правил финансирования, введенных испанской Лигой. Как сообщают информагентства, выступая на прощальной пресс-конференции, Месси не мог сдержать слез.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру. Он дебютировал в составе каталонской команды еще в 2004 году. Вместе с клубом он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза в Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» – приз лучшему игроку года.