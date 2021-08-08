Просроченные продукты стали причиной отравления детей в поезде Мурманск-Адлер.

Испорченную еду, гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане, где ужинали попавшие в больницу дети. Необходимой маркировки на продуктах не было. Сегодня стало известно, что уже 87 несовершеннолетних пришлось направить в больницы. Самочувствие детей ухудшилось и потребовалась помощь врачей. Сейчас они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Всего в поезде ехали 246 детей, их сопровождали взрослые. По факту отравления в поезде возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. В его рамках проводится расследование. Отстранен от работы один из сотрудников вагона-ресторана, он отказался сдать анализы, еще трое его коллег их сдали. Следователи взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Отравившиеся дети направлялись на юг отдыхать в лагерях.