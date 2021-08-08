Советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Как рассказали в ФБ представители музея, Ройтбурд долгое время болел и, как пишут украинские СМИ, имел осложнения после коронавирусной инфекции, перенесенной весной. Произведения Александра Ройтбурда находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галереи в Москве и арт-центра современного искусства в Киеве. Персональные выставки Ройтбурда проходили в Украине, России и США.