Советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Как рассказали в ФБ представители музея, Ройтбурд долгое время болел и, как пишут украинские СМИ, имел осложнения после коронавирусной инфекции, перенесенной весной. Произведения Александра Ройтбурда находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Третьяковской галереи в Москве и арт-центра современного искусства в Киеве. Персональные выставки Ройтбурда проходили в Украине, России и США.
2021-08-08T13:33:04+03:00
2021-08-08T13:33:04+03:00
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13:33, 08 августа 2021
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