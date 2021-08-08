В России по прежнему растет коэффициент распространения коронавируса. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Сегодня, как подсчитал ТАСС, коэффициент достиг 1. В Москве показатель увеличился до 1,05. Наряду с другими критериями коэффициент распространения коронавируса использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, в частности, при проведении массовых мероприятий.
2021-08-08T13:32:34+03:00
2021-08-08T13:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 08 августа 2021
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