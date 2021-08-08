Граждан России не было в автобусе, который попал в аварию на западе Турции. Об этом ТАСС рассказали в российском генконсульстве в Стамбуле. В результате аварии погибли 14 человек, не менее 18 получили ранения. Как сообщило Анатолийское агентство, ДТП произошло на северо-западе страны. По предварительной версии местных властей, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с трассы и перевернулся.