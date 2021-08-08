Суд в Москве арестовал профессионального боксера Арутюна Аветисяна. Он был задержан вчера по подозрению в участии в разбойном нападении, в результате которого у потерпевшего похитили 900 тыс. рублей. Преступление, в котором обвиняют Аветисяна, произошло 4 августа около одного из кафе на улице Сталеваров. Спортсмен и его знакомые, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма, напали на него, отобрали деньги и скрылись. Аветисяну 26 лет, он дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. Ранее в отношении него проводилась доследственная проверка по подозрению в избиении своей девушки. Уголовного дела тогда заводить не стали.