В поезде, в котором, предположительно, отравились дети из Карелии, найдены продукты с истёкшим сроком годности

В вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором, предположительно, отравились дети из Карелии, найдены продукты с истёкшим сроком годности и без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Сегодня стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 87.
2021-08-08T13:31:36+03:00
2021-08-08T13:31:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884044-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...