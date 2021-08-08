В поезде, в котором, предположительно, отравились дети из Карелии, найдены продукты с истёкшим сроком годности

В вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором, предположительно, отравились дети из Карелии, найдены продукты с истёкшим сроком годности и без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Сегодня стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 87.