Пограничная служба Литвы сообщила о выстрелах на территории Белоруссии в приграничных районах.

Выстрелы были слышны накануне днем, сообщают пограничники. Когда же стемнело, в небо были запущены осветительные и сигнальные ракеты. Вместе с тем в Минске заявляют, что сейчас на этой территории ведутся плановые учения.

Ранее Александр Лукашенко приказал закрыть границу с юга и запада, чтобы никто не мог ее пересечь. После этого на сопредельные территории был направлен резерв военнослужащих.

Конфликт в целом связан с ситуацией с беженцами и незаконными мигрантами. По данным литовской погранслужбы, на территории республики может находиться около тысячи нелегалов из Ирака. Только за минувшую рабочую неделю Вильнюс не допустил проникновение около 700 человек на территорию страны, сообщают местные пограничники. Кроме того, с 3 августа незаконно приехавших иностранцев начали начильно выдворять.

Вместе с тем официальный Минск обвиняет Литву в избиении мигрантов, причем это касается не только мужчин, но и женщин с детьми. Несколькими днями ранее на приграничной территории был найден серьезно избитый беженец из Ирака, в последствии от полученных травм он скончался. Страны тут же стали обвинять друг друга в причастности у этому.

Проблема с мигрантами обострилась после того, как руководитель Белоруссии Александр Лукашенко усомнился, стоит ли стране вообще препятствовать передвижению мигрантов и беженцев.