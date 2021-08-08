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Эксклюзив Эха 13:07, 08 августа 2021

Олимпийские игры в Токио сегодня завершаются

Церемония закрытия Олимпиады начнется через полчаса. Россияне покидают ее с 71-ой медалью, из которых золотых – 20. В неформальном общекомандном зачете мы занимаем пятую строчку, уступив Великобритании с 22-мя золотыми медалями, Японии – с 27-ю, Китаю – с 38-ю и США с 39-ю. Это худший результат для России за всю историю летних Олимпиад. 

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.

На Олимпийских играх был зафиксирован очень низкий процент положительных тестов на COVID, отметил Бах.

Президент Международной федерации легкой Себастьян Коу сказал, что всем участникам Олимпийских игр пришлось нелегко.

Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу сборной за время Олимпийских игр в Токио, которые завершаются сегодня. Об этом агентству ТАСС рассказал главный врач команды Андрей Жолинский. По его словам, психолог был как никогда востребован из-за сочетания неблагоприятных факторов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что в целом наши соотечественники с поставленными перед Играми задачами справились.

На предыдущих Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне действительно завоевали на 15 медалей меньше, однако тогда даже с 19 золотыми медалями мы оказались на четвертом месте. Также по количеству золотых медалей результат в Токио значительно уступает всем прочим Играм, не только советского периода, но и после распада СССР. На олимпиадах в 90-е и нулевые россияне получали от 22 до 32 медалей высшей пробы.

Призер олимпийских игр, семикратная чемпионка мира, телеведущая Яна Батыршина сказала «Эху», что российские спортсмены добились грандиозных успехов на Играх в Токио.

С успешным выступлением на Олимпиаде в Токио своих спортсменов поздравил президент США Джо Байден.


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