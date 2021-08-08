Российские спортсмены порядка 200 раз обратились к психологу сборной за время Олимпийских игр в Токио, которые завершаются сегодня. Об этом агентству ТАСС рассказал главный врач команды Андрей Жолинский. По его словам, психолог был как никогда востребован из-за сочетания неблагоприятных факторов. Во-первых, необычайно жаркая погода, из-за которой многие соревнования даже пришлось в последний момент переносить на другое время или в другой регион. Во-вторых, отсутствие зрителей на трибунах и их поддержки. В-третьих, полный запрет на выход из Олимпийской деревни из-за пандемии коронавируса.

Церемония закрытия Олимпиады начнется через полтора часа. Россияне покидают ее с 71-ой медалью, из которых золотых – 20. В неформальном общекомандном зачете мы занимаем пятую строчку, уступив Великобритании с 22-мя золотыми медалями, Японии – с 27-ю, Китаю – с 38-ю и США с 39-ю. Это худший результат для России за всю историю летних Олимпиад.