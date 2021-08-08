В Новокузнецке произошло списание крупных сумм с проездных. На это пожаловались местные жители.

Проблемы возникли после оплаты проезда с помощью транспортных карт. Баланс ушел в минус в общей сложности на миллионы рублей.

Как рассказала одна из жительниц Новокузнецка, после того как она приложила проездной к валидатору в автобусе, с него вместо 11 рублей списали 3 миллиона, сообщает местное интернет-издание Новости Кемеровской области. По его информации, у одного из пострадавших пассажиров баланс транспортной карты ушел в минус на почти 20 миллионов рублей. К неверному отображению остатка средств на проездных привел сбой при обновлении программного обеспечения системы оплаты. Такие разъяснения дали власти Новокузнецка и попросили жителей временно отказаться от транспортных картам, а использовать вместо них банковские или вовсе оплачивать проезд наличными.

В Новокузнецке создана специальная горячая линия, куда можно сообщить о проблемах с транспортными картами.