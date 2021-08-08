До 87-ми выросло число детей, которые массово отравились в поезде Мурманск-Адлер и попали в больницу.

Дети в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Все они находятся в больницах Краснодарского края. Больше всего — 67 несовершеннолетних госпитализировали в центральную больницу Туапсе. Остальные в лечебных учреждениях Апшеронска и Белореченска. У детей кишечное отравление, возбудителем оказался норовирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Серьёзное происшествие случилось в пятницу в поезде, на котором две группы несовершеннолетних из Мурманска ехали в Адлер, на отдых в детский лагерь, их было около 250-ти человек. Некоторые поужинали в вагоне-ресторане, где ели рис, курицу и салат. После этого они стали жаловаться на плохое самочувствие, у некоторых началась рвота. Детей с признаками отравления сняли с поезда, остальные продолжили путь к месту отдыха. Первоначально сообщалось о госпитализации 19-ти детей и двух сопровождающих, позже число тех, кто попал в больницу, выросло втрое. Возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Одного из сотрудников вагона-ресторана после отказа сдать анализы от работы отстранили, у других его коллег их взяли. Эксперты также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Ситуацию с госпитализированными детьми лично контролирует глава Роспотребнадзора.