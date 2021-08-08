Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде в Токио с худшим результатом в истории. Они увозят 71 медаль. 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых. В неформальном общекомандном зачете мы уступили британцам, японцам, китайцам и американцам. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что в целом наши соотечественники с поставленными перед Играми задачами справились.

На предыдущих Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне действительно завоевали на 15 медалей меньше, однако тогда даже с 19 золотыми медалями мы оказались на четвертом месте. Также по количеству золотых медалей результат в Токио значительно уступает всем прочим Играм, не только советского периода, но и после распада СССР. На олимпиадах в 90-е и нулевые россияне получали от 22 до 32 медалей высшей пробы.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.

На Олимпийских играх был зафиксирован очень низкий процент положительных тестов на COVID, отметил Бах.