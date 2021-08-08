США назвали нелегитимными предстоящие выборы в Никарагуа. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Такое решение в Вашингтоне связывают с тем, что перед выборами 7 ноября в Никарагуа запретили последнюю действительно оппозиционную партию – «Граждане за свободу». И, таким образом, сделали результаты выборов заведомо нелегитимными.