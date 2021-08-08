Российская гимнастка Арина Аверина объявила, что решит, продолжать ли ей спортивную карьеру после отдыха. Вчера сестры Аверины сенсационно не получили золотую медаль в командном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Первое место присудили спортсменке из Израиля. В Олимпийском комитете России назвали работу судей вопиюще непрофессиональной и пообещали обжаловать. Ранее Аверина на вопрос журналистов, собирается ли она на Олимпиаду 2024 года в Париже ответила отрицательно, но затем добавила, цитата, «поживем – увидим».
2021-08-08T11:32:19+03:00
2021-08-08T11:32:19+03:00
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11:32, 08 августа 2021
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