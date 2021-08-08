Пограничная служба Литвы заявила о выстрелах на белорусской границе, передает национальное радио LRT. Отдельные звуки выстрелов были слышны в светлое время суток в субботу, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные сигнальные ракеты. Госпогранкомитет Белоруссии, комментируя эту информацию, заявил, что в данном районе проходят плановые учения.

В настоящее время на территории Белоруссии, по подсчетам литовских властей, могут находиться до тысячи нелегальных мигрантов из Ирака. С 3 августа их начали насильно выдворять обратно в Белоруссию. Тем, кто соглашается улетать добровольно, выплачивать в аэропорту по 300 евро.