Почти 22 тысячи 900 новых случаев коронавируса зафиксировано за последние сутки в России по данным оперативного штаба. 787 человек скончались, 15 с лишним тысяч выздоровели. Наибольшее число смертей по-прежнему отмечается в Москве (63 человека) и в Петербурге (45). Из общего количества выявленных случаев на столицу приходится менее трех тысяч. В целом по стране заболеваемость ковидом снижается третью неделю подряд.