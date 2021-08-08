Почти 22 тысячи 900 новых случаев коронавируса зафиксировано за последние сутки в России по данным оперативного штаба. 787 человек скончались, 15 с лишним тысяч выздоровели. Наибольшее число смертей по-прежнему отмечается в Москве (63 человека) и в Петербурге (45). Из общего количества выявленных случаев на столицу приходится менее трех тысяч. В целом по стране заболеваемость ковидом снижается третью неделю подряд.
2021-08-08T11:31:24+03:00
2021-08-08T11:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 08 августа 2021
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