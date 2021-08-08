В столичный регион на следующей неделе возвращается жаркая погода, объявили в Гидрометцентре. Температурный фон, по их данным, будет превышать норму на 4-5 градусов – днем в Москве прогнозируют до 29-ти градусов, по области местами до 30-ти. По-летнему теплыми будут и ночи – выше 15-ти градусов.

Такая погода продержится до середины недели – со среды снова возможны дожди, а с четверга начнется и похолодание.