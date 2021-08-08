В Сибири пожары и дым от них охватывают все большее число населенных пунктов.

В Иркутской области выросло число домов, которые оказались в зоне задымления, их уже 438. Сейчас там действует 36 лесных пожаров. Данные космического мониторинга свидетельствуют о сильном распространении дыма вглубь региона. Задымление из-за лесных пожаров в Якутии зафиксировано в 1 257 населенных пунктах, в том числе в Норильске и Зеленогорске. Огнем охвачены сотни тысяч гектаров леса. В воздухе ощущается запах гари. В Красноярском крае ожидается осложнение обстановки, вскоре туда придет сильная мгла с видимостью менее 50 метров. Уже сейчас Красноярская ГЭС плохо видна — к дыму, который дошел от якутских лесных пожаров, добавился еще и туман. В регионе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. В некоторых городах республики из-за дыма пришлось ограничить авиасообщение.

Группировка МЧС, задействованная в тушении пожаров, усилена на всех направлениях.