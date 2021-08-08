В Южной Осетии вспоминают пятидневную войну в августе 2008 года.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью 2013 года на вопрос о двоякой позиции США в этом конфликте отметил, что это связано с Россией.

По словам Медведева, у авторитетных СМИ, освещающих конфликт, было 90% пропаганды и лишь 10% правды.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что войну начала Россия.

Семь стран, включая США, Великобританию и Францию, обратились к России с требованием отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести оттуда войска.