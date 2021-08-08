В Сочи пять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы и ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе. Местных жителей предупредили об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря. До конца суток 9 августа ожидается порывистый ветер и большие волны, в связи с чем жителям и гостям города рекомендовано отказаться от отдыха на пляже.
2021-08-08T10:33:29+03:00
2021-08-08T10:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 08 августа 2021
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