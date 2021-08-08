В Сочи пять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы и ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе. Местных жителей предупредили об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря. До конца суток 9 августа ожидается порывистый ветер и большие волны, в связи с чем жителям и гостям города рекомендовано отказаться от отдыха на пляже.