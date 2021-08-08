ФСБ рассекретила документы Японии, которые свидетельствуют, что эта страна готовилась к войне с СССР еще в 1938 году

ФСБ впервые рассекретила трофейные документы Японии, которые свидетельствуют, что эта страна готовилась к войне с СССР еще в 1938 году. Среди них, приказ №70 частям Квантунской армии от 9 августа 38-ого, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.