ФСБ рассекретила документы Японии, которые свидетельствуют, что эта страна готовилась к войне с СССР еще в 1938 году

ФСБ впервые рассекретила трофейные документы Японии, которые свидетельствуют, что эта страна готовилась к войне с СССР еще в 1938 году. Среди них, приказ №70 частям Квантунской армии от 9 августа 38-ого, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.
2021-08-08T10:33:05+03:00
2021-08-08T10:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 08 августа 2021
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