Число детей, госпитализированных в больницу Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер увеличилось до 87. Они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Большинство пациентов отправили в Туапсинскую центральную больницу, остальные в еще два лечебных учреждения региона. Как стало известно, все госпитализированные с кишечной инфекцией накануне ужинали в вагоне-ресторане, один из четырех его сотрудников был отстранен от работы после отказа сдать анализы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. В вагоне-ресторане взяли пробы пищи и питьевой воды.