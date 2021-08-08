Число детей, госпитализированных в больницу Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер увеличилось до 87. Они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Большинство пациентов отправили в Туапсинскую центральную больницу, остальные в еще два лечебных учреждения региона. Как стало известно, все госпитализированные с кишечной инфекцией накануне ужинали в вагоне-ресторане, один из четырех его сотрудников был отстранен от работы после отказа сдать анализы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. В вагоне-ресторане взяли пробы пищи и питьевой воды.
2021-08-08T10:32:38+03:00
2021-08-08T10:32:38+03:00
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10:32, 08 августа 2021
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