19 спортсменов, приехавших на Олимпиаду в Токио не смогли выступить из-за положительных тестов на ковид. Об этом журналистам рассказала глава Оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

Ранее президент международного Олимпийского комитета Томас Бах назвал завершающую Олимпиаду чрезвычайно успешной с этой точки зрения, т.к. за все время на Играх коронавирус выявили лишь у немногим более чем 400 человек, что в процентном отношении составляет 0,02 от всех задействованных на Олимпиаде.

Среди заболевших на Олимпиаде не было ни одного россиянина, однако двое наших соотечественников все-таки не смогли поучаствовать в Играх, один из них – пловец Илья Бородин. Он не смог вылететь в японскую столицу из-за полученного накануне положительного теста. Также каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест сразу по прибытии.