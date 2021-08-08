Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году по требованию, предъявляемому ко всем членам Совета Европы.