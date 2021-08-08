Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.
Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году по требованию, предъявляемому ко всем членам Совета Европы.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.
Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году по требованию, предъявляемому ко всем членам Совета Европы.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...