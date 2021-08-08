Наводнение, которое доставило немало неприятностей жителям Амурской области, подходит к Хабаровскому краю. Оно угрожает сотням дачам и десяткам жилых домов в административном центре, сообщили власти региона.

Уровень Амура у Хабаровска за сутки вырос ещё на 10 сантиметров. Река поднялась уже до отметки более четырех с половиной метров и в ближайшие дни может представлять опасность для жителей города. По оценке правительства региона большая вода подойдёт к Хабаровску в пятницу. Срочно достраивают дамбу в одном из районов города, другие защитные сооружения укрепляют с помощью песка и камней. В Хабаровске в зоне затопления могут оказаться полторы тысячи дач, десятки частных домов и детский сад, написал в телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярёв. В столице и некоторых районах края ввели режим чрезвычайной ситуации. В Хабаровск приехал руководитель МЧС России. Евгений Зиничев потребовал от властей края лично информировать местных жителей о ситуации. Тем временем соседняя Амурская область сейчас переживает одно из сильнейших наводнений. Там подтоплено около двухсот жилых домов, десятки километров автомобильных дорог и несколько мостов, сообщает агентство ТАСС. Некоторые населённые пункты остаются без транспортного сообщения.

Премьер Михаил Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от природной стихии на Дальнем Востоке. Наводнения подобного масштаба произошли в регионе впервые за более чем 100 лет наблюдений. Он них пострадали также Приморский край, Якутия, Магаданская и Еврейская автономная область.