В МОК уверены, что оргкомитету удалось провести успешную Олимпиаду, несмотря на возникавшие сложности.

Первый критерий, по которому можно считать Игры прошедшими удачно, это заболеваемость коронавирусом. По мнению Томаса Баха, 430 зараженных за все время состязаний — это небольшой показатель, ведь в процентном соотношении положительный тест на опасную инфекцию выявился лишь у 0,02% задействованных в Играх людей.

Еще одним примечательным моментом стало распределение медалей. Так, хотя бы одну награду получили 93 страны, что является абсолютным рекордом Олимпийских Игр. Прошлый максимальный показатель был на 6 меньше.

Несмотря на то, что состязания еще не окончены, на данный момент Россия находится на 5 месте, ее опережают Великобритания, Япония и Китай. На первом месте с большим отрывов находится США. Наименьшее число наград – по одной – у Сирии, Молдавии, Кувейта и Гренады.

Официальная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио начнется сегодня в 14 часов по Москве. Онлайн-трансляцию будут вести федеральные телеканалы.

Старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев отметил, что японским властям удалось провести безопасную Олимпиаду на фоне пандемии коронавируса, однако протестные акции жителей продолжаются.

Беляев добавил, что власти Японии ещё будут обсуждать вопрос присутствия зрителей на Паралимпийских играх, но на фоне ситуации с коронавирусом вероятность остаётся низкой.