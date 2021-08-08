Новая волна жары накроет юг европейской России в ближайшие дни, обещают в Гидрометцентре. Так, в Краснодарском крае, Ставрополье, Татарстане и Крыму ожидаются дневные температуры до 25-38 градусов. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Самарской, Оренбургской и Белгородской областях – 36-37 градусов, что почти на 10 градусов выше нормы. В Дагестане, Ингушетии и Чечне столбики термометров могут подняться до 40 градусов.
2021-08-08T09:32:26+03:00
2021-08-08T09:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 08 августа 2021
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