Новая волна жары накроет юг европейской России в ближайшие дни, обещают в Гидрометцентре. Так, в Краснодарском крае, Ставрополье, Татарстане и Крыму ожидаются дневные температуры до 25-38 градусов. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Самарской, Оренбургской и Белгородской областях – 36-37 градусов, что почти на 10 градусов выше нормы. В Дагестане, Ингушетии и Чечне столбики термометров могут подняться до 40 градусов.