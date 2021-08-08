В Макао протестировали на коронавирус все взрослое население и не выявили ни одного инфицированного ковидом

В китайской автономии Макао протестировали на коронавирус все взрослое население и не выявили ни одного инфицированного ковидом. В общей сложности мазки взяли у 716 тысяч человек.

Повальное тестирование местные власти решили устроить после того, как у четырех членов одной семьи выявили дельта-штамм коронавируса. До этого ни одного случая заражения в Макао не регистрировали на протяжении более года.