SuberJob: Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на ковид

Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на ковид – таковы результаты опроса портала SuberJob, с которыми ознакомился сайт РБК. Исследование проводили с 3 по 5 августа. В столице за данную меру высказались 32% опрошенных, в Петербурге – 36%. Проведение обязательный тестов чаще поддерживали респонденты в возрасте старше 35 лет.

Недавно сплошное тестирование местных жителей провели власти китайской автономии Макао. На 700 с лишним тысяч анализов не оказалось ни одного положительного.