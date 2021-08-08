Под Новороссийском произошел выброс нефти с танкера. Площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. На месте разлива выставили боновые заграждения. Выброс сырой нефти произошел с греческого танкера, который находился в 6 км от берега. Причина аварии пока не установлена.