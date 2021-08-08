В Японии просят эвакуироваться 25000 жителей соседней с Токио префектуры – туда движется тайфун «Миринэ», который сейчас идет по Тихому океану вдоль восточного побережья острова Хонсю.

Меж тем организаторы Олимпиады в Токио уверяют, что стихия не повлияет на график проведения последних соревнований и церемонии закрытия. В заключительный день игр будут разыграны 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.