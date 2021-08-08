Акции памяти погибших в ходе российско-грузинского конфликта проходят сегодня в Цхинвали.

Начнется день с возложения венков к мемориальному комплексу защитникам Осетии — российским и югоосетинскими воинам. Монумент открыли в этом году. Затем официальные лица посетят базу Миротворческий сил в микрорайоне Шанхай. Трагические дни августа 2008 года вспоминают в Южной Осетии с самого утра субботы. Местные жители возложили венки и цветы к часовне в школе №5 и к «Дереву скорби». Памятник входит в мемориальный комплекс «Музея сожженных душ», он расположен под открытым небом и представляет инсталляцию в виде искорёженных машин, которые расстреляли вместе с беженцами. Люди тогда пытались выехать из города. Накануне у большого распятия состоялась поминальная служба, в ходе нее зажгли свечи в знак скорби о погибших. Акция получила название «Наша память светла, как слеза».

Грузия начала обстрел Цхинвали 8 августа 2008 года. В конфликт вступила и Россия.