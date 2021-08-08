Саудовская Аравия начнет пускать паломников в Мекку из-за рубежа с 9 августа. При этом обязательным условием для въезда станет сертификат о вакцинации от ковида – будет ли при этом признаваться препарат «Спутник», пока не ясно. Пускать будут ограниченное число паломников – квоты обещают постепенно нарастить с 60 тыс до 2 млн в месяц.