Саудовская Аравия начнет пускать паломников в Мекку из-за рубежа с 9 августа. При этом обязательным условием для въезда станет сертификат о вакцинации от ковида – будет ли при этом признаваться препарат «Спутник», пока не ясно. Пускать будут ограниченное число паломников – квоты обещают постепенно нарастить с 60 тыс до 2 млн в месяц.
2021-08-08T08:32:56+03:00
2021-08-08T08:32:56+03:00
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08:32, 08 августа 2021
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