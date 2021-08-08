В американском штате Миннесота легкомоторный самолет упал на нежилой дом, все на борту погибли, передает телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа. На земле в результате крушения пострадавших нет. Сколько именно человек было в самолете, а также по какой причине произошла авария, пока не ясно.
2021-08-08T08:32:30+03:00
2021-08-08T08:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2883948-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 08 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...