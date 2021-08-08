В американском штате Миннесота легкомоторный самолет упал на нежилой дом, все на борту погибли, передает телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа. На земле в результате крушения пострадавших нет. Сколько именно человек было в самолете, а также по какой причине произошла авария, пока не ясно.