В Сибири не утихают лесные пожары – к утру воскресенья только в одной Иркутской области дымом заволокло более 400 населенных пунктов в 14 районах – это данные МЧС. При этом областное управление метеорологии утверждает, что превышение ПДК токсичных продуктов горения не зафиксировано. В Красноярском крае из-за дыма стало хуже видно плотину Красноярской ГЭС. В Якутии огонь угрожает населенным пунктам в семи районах, сохраняется ветреная погода.
2021-08-08T08:32:10+03:00
2021-08-08T08:32:10+03:00
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08:32, 08 августа 2021
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