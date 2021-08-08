В Приамурье ухудшается гидрологическая обстановка. В Амурской области с 24-мя населенными пунктами из-за паводка нарушено транспортное сообщение – затоплены 80 км дорог и несколько мостов, идут восстановительные работы.

В соседнем Хабаровском крае готовность местных властей к борьбе со стихией прилетел проверять глава МЧС Евгений Зиничев.

В верховьях Амура продолжаются сильные дожди, уровень воды в реке уже превысил 460 см, а на пике паводка 13-15 августа прогнозируется на уровне 600 см.